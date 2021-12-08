台灣美國商會在台成立70年，今晚舉辦慶祝酒會。總統蔡英文致詞表示，台美雙方互為重要的經貿夥伴，應持續深化經貿關係，確保供應鏈韌性，協助促進區域和全球經濟復甦，並期盼台灣美國商會在未來70年依然是台灣的真朋友與好夥伴。

蔡英文說，台灣在經過多年準備後，於今年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），受到紐西蘭等國家的歡迎，我們希望藉由加入這個貿易體，可以進一步為區域經濟的發展與復甦做出貢獻。

她又說，我們也期盼加入日前宣布的「印太經濟架構」（Indo-Pacific economic framework）。台灣做為亞洲科技中心，經濟多元且靈活，可在數位經濟、供應鏈韌性、基礎建設、出口管制及潔淨能源等關鍵領域扮演重要角色。希望台灣美國商會在這些重要的領域提供支持與協助，並期待兩國產業和企業能夠繼續合作。

蔡英文表示，美國商會不久前曾致函美國白宮和國務院，籲請美國政府優先提供台灣疫苗，由此可見雙方情誼，「我要藉這個機會，再次感謝台灣美國商會的努力。」

外交部長吳釗燮致詞則說，我們有個鄰居，一直強迫我們改名，可是美商會偏偏反其道而行，今年起自「台北市美國商會」正名為「台灣美國商會」，足以為全世界表率，因此他也要特別感謝美商會。