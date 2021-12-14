總統府提供

第三屆台美日三邊印太安全對話今天開幕，蔡英文總統表示，她向世界傳遞一個清楚的訊息：無論外部壓力多麼強大，都無法動搖我們對自由、人權、法治和與國際民主社會合作的努力與承諾。我們將繼續與夥伴合作，致力維護印太地區的安全、和平、自由和開放。

蔡英文在臉書表示，在依然充滿挑戰的這一年，台灣和美國、日本及歐洲國家共同防疫，與全球民主夥伴展開更多的合作。駐美代表蕭美琴和唐鳳政委，也參加了美國主辦的民主峰會，向全世界分享台灣堅韌的民主故事。

她除了感謝日本安倍晉三前首相及美國國務院巴斯比副助卿出席會議，也重申，希望台美日進一步深化經濟夥伴關係。

安倍致詞時談到，日本、美國與台灣共享自由、人權、法治及民主等信念，更應全力協助台灣加入WHO等國際組織。也肯定台灣有充分資格參加CPTPP。她相信，台美日將會一起努力，為世界做出更多貢獻。

為了拓展台灣的國際經貿布局，蔡英文強調，我們會持續爭取加入CPTPP和美國預計推動的印太經濟架構，也希望全國人民都能團結一致，支持台灣走向國際。