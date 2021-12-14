行政院政務委員唐鳳10日出席美國民主線上峰會，發言時唐鳳用的地圖把台灣跟大陸用不同顏色呈現，傳出遭白宮緊急撤下。國民黨立委李貴敏表示，視訊畫面「被消失」。除了令人感到痛心之外，也感到憤怒。

李貴敏說，令人痛心的是，台灣長久以來累積的國際聲譽，居然一轉眼間被摧毀；憤怒的是，這些業餘、外行的行政官員，既然對國際事務不熟悉，就應該要讓熟悉國際事務的專家參與，才好避免「台灣在全球面前被打臉。」

李貴敏表示，事實上，連學界研討會都不可能出現這麼離譜情節。因為有任何社會經驗的人都知道，在國際間遊走，有國際的遊戲規則必須遵守，這次美方的做法，毫無討論空間，絲毫不留顏面，直接把唐鳳的簡報刪除，等同在各參與的單位或者國家之間，打了台灣一大巴掌。

李貴敏說，只要有外交涉略者都知道，如此規格的國際活動，事前準備溝通極為重要，絕不可任意而為，或想講甚麼就講甚麼。依報導顯示，該刪除的簡報從未出現在事前討論中。美方也許以為我方突襲美國底線，也因此有此激烈的反應。

李貴敏質疑，中華民國國家尊顏與利益如此受損，行政單位檢討了嗎？別說檢討了，我們的外交官連任何辯解，任何正式抗議，或出面維護國家尊嚴的動作似乎都沒有，是想像鴕鳥般坐待風波過去嗎？

李貴敏指出，這個印象是留存在所有的參與國家中，如果台灣不採取適當的行動，把這個傷害降到最低的話，將來在任何國際間的談判，都對台灣都是處於非常、非常不利的狀況。

李貴敏批評，從外交部長吳釗燮以下，內鬥內行、外鬥外行，平常在國內對在野陣營的合理監督大小聲，盡顯囂張霸道氣焰，但碰到外交實務如燙手山芋，一如前幾天尼加拉瓜宣布與我斷交時，也是一副無心無力的樣子，讓人匪夷所思。也不知道政府編列這麼多經費給這些官員究竟為了什麼？

李貴敏提醒民進黨的執政團隊，對於不熟悉的事物，拜託不要外行充內行，一直拿著台美關係當幌子，只想全面選邊站，當大國代理人，從中謀取政治利益，卻讓台灣淪為大國博弈中的籌碼，「為台灣的下一代，請不要再脫軌演出了！」