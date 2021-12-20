王力宏發文指與李靚蕾是在2003年演唱會現場認識，但是後來差不多有十年的時間沒有聯絡。並強調再相遇時，李靚蕾已經26歲了，並非她暗示的未成年時期。李靚蕾在凌晨的發文中，以「可能你朋友太多記性不好」回應，並且細數了兩人在王力宏「遺忘的十年」之間的經典足跡。

李靚蕾詳述的足跡包括：一起遊車河到桃園，還到王力宏唱片公司同事家吃飯、被狗仔拍到的婦產科／作臉、一同吃壽司、涮涮鍋等美食、跟王力宏女友同場看電影、以及王力宏與另一個前女友還在一起時，凌晨兩點約砲出來找李靚蕾聊到早上、生日派對……等等，都是在這十年間發生的。李靜蕾還不忘補上一句，這些場合偶有兩人當時的朋友「也可以作證」。

以下為李靚蕾微博全文：

王先生，很遺憾的我們要走到這一步，真不堪。你為了保全你自己，真的什麼都做得出來，犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。記得你跟我說過，你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點。Nice try.

1.你沒有對我們的婚姻不忠？期待你的一一回覆。

2.2003年演唱會認識「但是後來沒聯絡差不多有十年時間」：可能你的「朋友」太多記性不好。那次以後我們有一起遊車河到桃園還到你的唱片公司同事家裏吃飯，被拍到的婦產科／作臉，一起吃同壽司，東京涮涮鍋，Mihan涮涮鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次），還有你跟另一個前女友還在一起的時候，半夜2：00約炮出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等…你都不記得了？都是從2003年開始不時聯繫陸續發生的。這些場合偶有我們當時的朋友也可以作證。

3.關於財產分割：1.贍養費確實一毛都沒有要（圖1）2.關於你出示的洛杉磯房子和股票（圖2）請不要試圖混淆視聽。截圖裡明明有清楚寫著：the “PARTIE”S” own（洛杉磯房產）＋ “JOINT” investment account（股票投資帳戶）是已經在「各自」雙方名下原有的財產，不是你因為離婚要分給我的財產。這些費用是我們原本之前就一起共同合作工作各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關。3.唯一有談到的費用確實是如我所陳述的僅有孩子們的「生活費和教育費」以及現有的工作人員不要解雇（還有你特赦「免費」讓我借住房子18年再還你的房子）。所以呢…讀者不是傻子。不要試圖混淆視聽！費用就是如我所陳述的。

4.關於你活在恐懼，勒索，和威脅之下，事實是相反的。請見以下我們看的心理師的專業分析（圖3）有清楚說明我才是長期遭受精神虐待(Mental Abuse)羞辱和被你情感操控(gaslight)的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮(Sex Addiction)和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。她也說，你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來詆毀我人格，而這種行為不可取(圖文中提及的「Bobby」是王先生小名; 「Sasha」是我小名)。心理師說你會一直想要換心理師，直到你可以找到會被你說服你太太是瘋子的心理師。你所說的五個，其實只有兩個（包含這位）是有真正諮詢到的，其他只有試上。在諮商過程中，會有各種沙盤推演或是角色扮演或釋放情緒等等情況，是一個非常私密的安全空間，你如果有錄音，是違法的，而且有可能是不實的毀謗。

5.今天比較晚了，關於其他問題我會繼續回覆，待續。