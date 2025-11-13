37歲香港女星崔碧珈演出過電影《喜愛夜蒲2》、《辣警霸王花》、《港囧》，她身材火辣，擁有G級上圍，過去一度被誤傳是已逝天后李玟老公Bruce的小三，但她否認。近日她在IG發送粉絲福利，說這幾個月都在日本和韓國旅遊，所以沒發文，而其中幾張照片可見她穿三點式泳裝，露出東西半球，讓人看了直噴鼻血。

崔碧珈最近在IG分享近況，表示這三個月以來都在各地到處遊玩，享受人生，也不時練唱，仍惦記自己的歌唱事業，現在已回到香港準備上工。而她分享的照片中，比基尼照獲得最大迴響，網友紛紛說：「好有女人味」、「好開心又可以看到妳的美照」。

崔碧珈穿比基尼。（圖／翻攝自anitachui IG）

崔碧珈因擁有豐滿上圍、174公分的身高，被封為「葉子楣接班人」，但她年輕時曾到英國念書，念碩士二年級時回到香港，意外遇到太陽娛樂文化金牌經理人黃柏高，因此決定放棄學業在香港當藝人，2014年拍《辣警霸王花》正式出道，2年後推出首本個人寫真集，奠定性感地位。

除了演員工作外，2020到2022年期間，崔碧珈花了不少時間學唱歌、彈琴、訓練舞蹈，2022年推出第一支單曲。2023年李玟過世，有網友挖出她參加的聚會照片中與李玟老公Bruce同框，懷疑她是第三者，但她否認表示當晚是收到Bruce公司的另一位高層邀請才出席聚會，與Bruce根本不認識，也沒有私人聯絡方式。