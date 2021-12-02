民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴引發社會高度關注，總統府今天證實，基於國會議員的安全考量，蔡總統在相關新聞披露後，有透過幕僚洽請及連繫立法院祕書長林志嘉等人，希望立法院適切維護高嘉瑜的安全。

外傳蔡英文總統和國安高層早在媒體報導前就知悉高嘉瑜遭暴力脅迫，對此，總統府發言人張惇涵表示，總統及府方事前並不清楚案件的來龍去脈，對於已進入偵辦中的司法案件，也不便多做評論。

他說，實際狀況是，高嘉瑜於11月30日臉書證實相關訊息後，蔡英文總統即請總統府副祕書長李俊俋向高嘉瑜致上慰問與關切，並透過幕僚聯繫立法院，了解對委員人身安全的強化維護狀況。

張惇涵表示，總統府要再次強調，任何暴力都應該被譴責。基於國會議員的安全考量，蔡英文總統在相關新聞披露後，確有透過幕僚洽繫立法院祕書長林志嘉等人，希望立法院適切維護高委員的安全。

至於有報導指林秉樞聲稱總統、副總統原訂要出席其母告別式，張惇涵也鄭重澄清，「這顯然又是林姓男子弄虛作假的手法亅，總統、副總統自始至終沒有討論過這個行程，當然也就都沒有安排這個行程。

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