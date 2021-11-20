趙少康、郝龍斌、賴士葆同台 再籲四個同意就是民意！

高端疫苗打氣不佳，逾300萬劑閒置，衛福部長陳時中坦言，若過期就會銷毀。對此，中廣董事長趙少康表示，時常把「不然要怎麼樣」掛在嘴邊的陳時中，展現出通通不用負責任，把人民納稅錢丟到水裡的態度，「不然你下台」。

趙少康上午出席國民黨立委賴士葆舉辦的公投宣講活動受訪表示，中研院院士陳培哲早就直指高端EUA審查數據是沒用的數字，呼籲政府應按照世界標準按部就班，難道政府都走在全世界的最前面，真的這麼厲害？但他覺得亂來的成本比較大。

國民黨立委賴士葆今天偕同中廣董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌、國民黨立委葉毓蘭，一同在台北景美集應廟前，舉辦公投宣講，高呼「四個同意，就是民意」口號。（摘自中時直播）

趙少康向蔡英文總統喊話，應出面向77萬劑把手臂獻給高端的支持者道歉，也請當初給高端EUA的審查委員不該再躲起來，「現在出來說話啊」。

針對蔡英文質疑核四是危險拼裝車，趙少康說，「我的車、你的車，都是拼裝車，包含引擎、輪胎、電池、儀表板等都是不同公司製造的，核電廠的反應爐、發電機也分別是不同廠商做的，你說分贓也好，分工也好，日本核電廠也是如此」，民進黨指稱拼裝車的說法是亂講一通，逼迫當初辛苦興建核四廠的人出來說明核四不好，也違反專業倫理。