羅智強夜宿台中火力發電廠前 合體顏寬恒、高金素梅暢談公投

四大公投案將於下月18日投票，國民黨台北市議員羅智強展開「夜宿凱道49天」活動，活動並擴大為「全台大夜宿」，昨(19日)晚間夜宿地點特地選在與公投議題有關的台中火力發電廠前，要讓選民看到他的決心。過程中，無黨籍立委高金素梅也現身，她說，12/18的投票絕對不僅僅只是所謂的公投四個同意，而是對長期以來，民進黨政府對於整個施政的無能、施政的荒腔走板感到憤怒。羅智強也在臉書PO文寫下，高金素梅是自己的超級偶像，非常謝謝對方為他加油打氣。

高金素梅昨在現場表示，羅智強說是自己的粉絲，自己也是羅智強的粉絲，真的覺得這幾天辛苦他，這兩年都沒看到他停下來過，這幾天他除了夜宿凱道，還要準備公投辯論，為什麼今天會到這裡，因為有追蹤羅的臉書，那本來要到凱道為他加油打氣，但看到他要到中火，一方面覺得在烏煙瘴氣的這邊我們帶來一盞明燈，加上我是台中人、出生和平區，高中畢業後就到台北工作，這幾年回來真的再也看不到藍藍天空，曾幾何時，我高鐵一下來就看到烏煙瘴氣的天空，再往老家走，霧霾也沒有放過山區。

高金素梅說，所以今天要跟台中鄉親說，12/18的投票絕對不僅僅只是所謂的公投四個同意，而是對長期以來，民進黨政府對於整個施政的無能、施政的荒腔走板感到憤怒。

羅智強也在臉書提到，看到高金素梅委員到台中火力發電廠為自己加油打氣，真的是超級高興，高金委員的影片，每每一針見血，直接痛擊執政者的荒腔走板，總是讓大家看得熱血沸騰，是他的超級偶像。對此有網友留言表示，「高金委員和智強同等用功」、「高金委員的專業，有目共睹」、「超喜歡高金委員」、「兩位都很棒」、「專業問政值得尊敬」、「我也超喜歡高金委員，每次看她質詢的影片總是大快人心，專業又條理分明」。