「國民黨操作公投，是要製造混亂！」「四個不同意、台灣更有力」桃園市中壢東興場20日舉辦，桃園市長鄭文燦表示，公投是要凝聚民意，但是國民黨四個公投都是要害台灣。呼籲民眾4張選票顧台灣，讓國民黨醒過來，以後才會當真正的反對黨。

鄭文燦說，公投是為了凝聚民意，可是國民黨操作公投，是要製造混亂。他說明，公投綁大選是混亂公投，核四重啟，是核災公投，反美豬公投，是要讓台灣走不出去，停建三接，要讓能源轉型失敗，四個公投都是要害台灣。

他呼籲，這次公投，是要讓國家穩定走下去，用4個不同意阻止混亂。鄭文燦痛批，立法院亂完，換亂公投，豬肚、豬心、豬腸亂丟「夏夕夏景」。鄭文燦呼籲，要用四張選票顧台灣，讓國民黨醒過來，知道亂沒有用，以後會當真正反對黨。他說，若國民黨知道可以操作公投，每年都來，台灣沒有一天安定。

鄭文燦說，公投綁大選，他經歷過，相當混亂，很多人放棄投票，有人投到一半家裡有事，只好先回去，投票到10點，開票到2點。當時丁守中落選，說不是公投綁大選，是公投亂大選。

鄭文燦也說，核四若重啟，萬一發生核災，80公里逃命圈，桃園也在之一，看車諾比，看福島核災，萬一發生事故，我們也逃不掉。痛批朱立倫當市長、黨主席說法不一，至少一個朱立倫說謊。

對於萊豬，鄭文燦說，美牛9年前進口，當時馬英九說，要接軌國際。美牛沒問題，為什麼豬肉有問題？標準也是一樣的，美豬進口也沒驗出超標。他批評，國民黨要煽動食安恐懼症，照朱立倫講的是瘋豬，那美牛不就是瘋牛、毒牛，難道馬總統進口的是瘋牛、毒牛嗎？他批評，這題是要破壞台美關係，要讓台美關係倒退。

至於三接，鄭文燦說，觀音大潭藻礁是桃園團隊保護，昨天帶大使去、工作人員去看，大使說，原來桃園海岸這麼漂亮。他也回憶，當市長第一年，當時經濟部長找他說北部會缺電，三接一定要蓋。他問，馬總統認為非蓋不可嗎？經濟部長說，拜託你一定要蓋。鄭文燦表示，現在馬不執政，對台灣失去愛心，失去責任感。