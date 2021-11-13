李登輝基金會主辦的「誠實自然：2021年李登輝紀念音樂會」，11月15日晚間七點半登場，蔡英文總統將受邀出席，李登輝基金會執行長鄭睦群表示，當天的音樂會除了紀念李前總統外，也要特別向已逝的李應元大使致敬。

紀念音樂會在台北國家音樂廳。鄭睦群指出，由八角塔男聲合唱團演出，吟唱多首與李前總統生平相關之曲目，並由知名導演吳念真導聆。

他說，當天特別向已逝的李應元大使致敬。李大使早年為台灣的民主人權奮鬥，卻被當時的執政者列為黑名單而無法歸鄉，最後只能偷渡入境並身陷囹圄。因此音樂會當中一首〈黃昏的故鄉〉，不僅訴說當代人對民主的嚮往，更紀念李大使對台灣的貢

除這次蔡英文總統受邀外，日台交流協會台北事務所代表泉裕泰、總統府資政姚嘉文、文化部部長李永得、前台北市市長黃大洲、民進黨立院總召柯建銘、立法院秘書長林志嘉、立法院前院長王金平、台灣制憲基金會董事長辜寬敏、台綜院創辦人劉泰英、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、考試院院長黃榮村、基隆市市長林右昌與前交通部部長林佳龍等，可謂冠蓋雲集。