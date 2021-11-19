隨著疫情趨緩，演唱會活動等重啟，必應(6625)年底前除已確定承接全台多場跨年演出的軟、硬體相關服務外，近期還參與包括即將開賣的李宗盛「有歌之年」演出等，預料演出市場將維持熱絡，必應創造將持續推進結合新科技的創新展演模式，可望有效挹注營收。

台灣本土新冠肺炎疫情於5月中大爆發，致使演出及活動因防疫政策不得不宣告取消或展延，必應創造配合政府防疫規範，在無法舉辦實體演出的情況下，努力維持各項營運目標，持續推展許多非線下演出的計畫，尋找更多跨領域的合作夥伴，積極擴張事業版圖，上半年與太合音樂合作成立「有秀必應」等。

隨著疫情趨緩，9月底得以重啟演唱會後，必應創造10月合併營收為1億330萬元，較去年同月增61.9%，創歷史同月新高，逐步恢復營運動能；累計前10月合併營收為4.93億元，年減4.6%。

必應表示，公司將把握年底旺季，各項業務全面啟動，上月底參與執行策劃「2021秋天藝術節-兩廳院製作《神不在的小鎮》」，結合網路直播與沈浸式體驗及電玩虛擬實境的新型態展演，大獲好評；海外業務也受惠各地鬆綁演出限制，案量漸增，包括參與製作9月份孫燕姿《這個歌手不太冷》抖音夏日演唱會，以及在近日新加坡宣布放寬活動人數上限後，即將於下週末登場的兩場《JJ林俊傑After The Rain音樂特輯》慈善音樂會等；年底前除了已確定承接全台多場跨年演出的軟、硬體相關服務外，近期還參與包括即將開賣的李宗盛「有歌之年」台北小巨蛋演出，以及多場正在籌備規劃、尚未公告的大型演出。

必應創造10月底打造薛之謙「天外來物」巡迴首演蘇州場，廣州站也將於11月27日及28日演出，並將透過兩大集團豐富的音樂產業資源，融合無限創意與創新科技，串起產業鏈垂直、水平的互通整合，持續放大演出的量能與產能；除持續深耕演唱會市場，必應創造也在今年參與實境男團養成節目《A級戰場》，同時與節目合作，開發男團成員經紀事務。

必應表示，預期演出市場將維持熱絡，必應創造將持續推進結合新科技的創新展演模式，投入更多創意與量能為音樂文創產業創造更多的經濟效益，亦可望有效挹注營收。