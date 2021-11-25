聯強(2347)第四季旺季可望續強，今年營收將創新高，加上業外挹注，全年挑戰賺逾一個股本，明年股利可期；展望明年，隨著今年基期墊高，雖業績增幅相對今年趨緩，仍可望持續穩定成長，股價亦穩步向上，今日帶量上攻60元大關。

聯強2021年10月營收336.29億元，年增18.47%，創同期新高。前10月營收3185.04億元，年增21.26%。公司持續看旺第四季，第四季營收有望站穩千億元，全年營收攻高可期。

聯強國際第三季因本業成長加上業外挹注，單季每股稅後盈餘（EPS）達5元，前三季每股淨利8.53元，今年全年賺逾一個股本可期，其中，本業獲利今年可望攀高，本業EPS估將達6元以上。

聯強國際今年第三季因認列處份美國新聚思持股的獲利，推升第三季及前三季EPS表現。

股利政策方面，維持65%以上的配發率一向是聯強多年來的政策。

聯強今年營收可望年增15%創下新高。展望明年，公司指會回到正常的成長曲線。法人評估，雖資訊消費成長動能放緩，但資訊商用與IC元件業務成長性佳，2022年公司營收估年增個位數百分比，本業獲利有望力拚續攀高。

至於2022年是否有持續處份海外轉投資事業的計畫，公司表示目前仍在評估中。