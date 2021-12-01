隨著企業回歸辦公室，帶動商用NB換機潮，加上半導體產能緊張、缺料等因素，商用NB的前景持續看好，相關概念股包括鈺太(6679)、聯詠(3034)、義隆(2458)、譜瑞-KY(4966)、瑞昱(2379)等，對於明年展望也均普遍樂觀。

資策會MIC預估，2021年全球筆電出貨2.38億台，年成長18.6%。展望2022年，由於教育標案收斂與各國陸續解封對宅經濟商機造成影響，但隨著企業回歸辦公室帶動商用換機潮，加上缺料遞延效應，預估2022年全球筆電出貨量為2.3億。2021年疫情宅商機有利於Chromebook代工主力台廠，台灣出貨達1.9億台，年成長率17%，展望2022年，Chromebook市場成長趨緩，主力代工廠市佔將略有下滑，2022年台灣筆電出貨預估為1.86億台。

自第三季起，市場對於消費性電子產品有出現雜音，業界也證實Chromebook確實出現下修，主要是因為疫情趨緩後，恢復正常上班，故居家辦公、遠距教學的需求急速降溫，但商用NB卻是明顯成長。聯詠就認為，目前儘管消費市場有減緩，但商用需求明顯攀升，加上產能緊張狀況下，仍依舊無法滿足訂單，故對於筆電市場不用過於擔憂，且產能緊張狀況將會一路延伸到至少明年上半年。

鈺太主要出貨NB，營收占比高達70%，且在商用筆電出貨比例持續攀高下，D-MIC(數位麥克風)出貨快速成長，且D-MIC目前看到不只應用在NB，包括在手機、TWS、智慧音箱、TV、汽車、遊戲機及跑步機等都看到成長機會，D-MIC相較A-MIC價錢高、毛利佳，對於鈺太營運正向支撐將提供助力。以往D-MIC主要用在NB，非NB產品多以A-MIC為主，但今年已有部分產品逐漸從A-MIC轉為D-MIC，且小米、京東等智慧音箱儘管現在還是以A-MIC為主，但今年有轉為D-MIC的趨勢。