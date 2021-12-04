Q:臉書的大動作，激勵了元宇宙概念相關個股以及幣圈的相關概念幣皆出現大漲，現在市場上許多企業都認為，誰能主導元宇宙平台，誰就掌握了未來產業的方向，而對投資圈來說，更意味著一個全新的市場正在迅速崛起，有哪些公司值得特別關注呢？投資人該如何擬定投資策略？

A:元宇宙話題持續延燒不斷，除了一開始像是宏達電、鈺創、威盛外，後續一些小型股只要放出相關利多消息也有不錯漲幅。然而，元宇宙只是一個初步概念，多數企業並沒有實際營利，因此，元宇宙概念股還是放在短線價差選項，不宜長抱。

如果兼具概念及可實際營利項目，還是必須由IC晶片為基礎，像是與AR/VR結合或是音訊與晶片結合，電信或是下游服務商。光電類、通信類、下游服務品牌商因為實質上產品尚未出世，基本面支撐不夠，建議投資人還是以IC晶片類為主選。

具AR/VR晶片開發能力的IC設計廠供應鏈包括義隆、鈺創、瑞昱、智微等，義隆提供的感測晶片，是聯想、宏達電品牌端供應鏈，具備AR技術所需的3D深度感測器技術，鈺創在VR裝置市場已獲得美系大廠訂單，有消息傳出明年將與國際大廠推AR裝置方案，而智微及驊訊兩家IC設計廠，主要是以毫米波(mmWave)感測器技術及音訊晶片，攻進元宇宙市場。

而一開始的領頭概念股宏達電、鈺創、威盛、中光電似乎有回檔結束現象，只要十一月二十九日低點守住，未來都還有上攻機會，疫情帶動人類生活習慣改變，隨著AR/VR發展、5G通訊普及、網路技術成熟，元宇宙有機會是下一個十年科技發展重心。

除了元宇宙概念股，接下來元宇宙概念在區塊鏈及電動車市場的應用也值得關心，元宇宙概念如果要普及，接下來必須跟場景運用搭配，區塊鏈技術下的NFT本身就自帶應用場景，而電動車更有其話題性，如果兩者能有效結合，未來將再創新一波話題。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1110期》)