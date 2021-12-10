熱氣氤氳及硫磺味，是屬於北投的獨特氣息。這座以溫泉負有盛名的小鎮，見證過去繁華的泡湯歲月，也塑造了現今北投獨有的生活況味。

來到北投溫泉區，溫泉旅店、日式湯屋林立，在已有百年歷史的溫泉浴場「瀧乃湯」中，溫泉服務人員時刻穿梭浴場巡視，只為了讓所有到訪的泡湯客都能感到賓至如歸。

溫泉服務人員使用竹棒混和溫泉與冷水，讓整池水溫達到均衡。（攝影／張晋瑞）

新手需要先拿小盆子練習，以便掌握溫泉、冷水管的出水量，調節出合適的水溫。（攝影／張晋瑞）

例行工作大關鍵

細心打造舒適泡湯環境

始於1907 年前後的瀧乃湯，曾為日本軍官的療傷處所，光復後則扮演「庶民澡堂」的角色，提供平價的泡湯服務。

身兼服務人員的瀧乃湯第三代經營者林佳慧表示，溫泉服務人員每日有三大任務，首先是控制浴池水溫。瀧乃湯的浴池泉水接引自地熱谷，源頭水溫高達攝氏60 度左右，但瀧乃湯的高溫池設定在45 至46 度，中溫池是42 度，因此每天早上6 點半營業前，溫泉服務人員得先打開冷水管，在浴池中加入冷水降低水溫，再用竹棒攪和泉水，讓溫度達到平衡。

至於要加多少冷水，林佳慧笑著說，「全憑經驗！」夏天、冬天、晴天、雨天都不一樣。剛開始學習的新手，會先拿一個小盆子，在管線出口盛接些許溫泉水和冷水測量溫度，再依水溫高低調整冷、熱水的出水量直到水溫正確，若小盆子的水溫對了，大池的水也會漸漸趨向正確水溫，熟悉之後記住水量的感覺、流動的程度，久了就能憑經驗直接調出適合的水溫。

第二個任務是清潔工作。純天然的溫泉水，難免有些泥沙、雜質，加上客人掉落的毛髮等，因此服務人員每1.5 至2 小時就要進行例行巡視，撈除浴池的雜質與毛髮、清理梳洗區和廁所。晚上結束營業後，還會做一次總清潔，並且將浴場內的各項公共物品歸位。除了每日的例行清潔，在每週公休日和週六關門後還會進行大清掃，此時會將溫泉水全部放掉，用清水沖刷石子浴池。

青磺泉的特性讓石砌浴池維持不易，每半個月就需補強石塊之間的縫隙。（攝影／張晋瑞）

引進現代化管理措施，湯客需在櫃台報到後領取鑰匙進場。（攝影／張晋瑞）

接待解說浴池維護

提供優質泡湯體驗

服務人員的第三個任務是負責櫃台接待與解說。不同於常見的白泉，瀧乃湯的泉質屬於罕見的青磺泉，含有微量的放射性元素「鐳」，「對於血液循環、心跳加速的效果非常明顯。」林佳慧說。

有時久泡血液循環太快，血液都往腳底去，大腦暫時缺血，一站起來就容易暈眩，「我小時候常常看到有人從浴場被抱出來，就是因為泡太久而昏倒。」因此櫃台人員身負重任，要不厭其煩地跟客人提醒泡湯方式和注意事項，也由於青磺泉屬於酸性泉水，酸鹼值落在PH 1至2，「比胃酸還酸！」因此也要提醒客人泡湯時不能攜帶金屬用品，避免腐蝕，泉水也不能碰到眼睛。

尤其在每年11月到隔年4月的泡湯旺季，「就是一整天都在說話！」但即使解釋清楚，偶爾還是會遇到客人昏倒的突發狀況，「這時就趕快讓他躺平，在腳底沖冷水，大概過一陣子就會恢復。」

青磺泉泉質的特殊性，也讓浴池維護不易，瀧乃湯服務人員也因此多了一份額外工作，就是每半個月要定期修補被泉水侵蝕的浴池。瀧乃湯的浴池以唭哩岸石所造，早期以硫磺漿塗抹石塊與石塊間的縫隙，防止滲水或侵蝕，現在則改用塑鋼土填補，由於市場需求不大，幾乎沒有師傅提供修補服務，因此浴池修補作業全由自家人操刀。

現代化服務模式

平衡新舊顧客需求

走過百年，瀧乃湯面對新時代的消費者和許多慕名而來的觀光客，服務方式也跟著與時俱進。林佳慧表示，走大眾澡堂路線的瀧乃湯，前兩代經營者並沒有設立太多規矩， 老一輩的客人放了錢就自己入內，「以前全年無休，就連除夕夜也營業，客人也是放了錢就自己走進浴場。」甚至還能自由調整水溫、在池邊飲食，就像在自家一樣。第三代接手後，引進了新的服務模式和明確規範， 讓新客人不會無所適從。客人進門報到後要先寄物再入內，水溫也由服務人員統一控管，為了維持環境整潔，也禁止客人在池邊飲食。

林佳慧坦言，如何平衡老客人與新制度， 是許多北投傳統浴場革新過程中面臨的最大挑戰，而服務人員正扮演樹立規範與溝通、安撫的角色。她笑著說：「就是連哄帶騙！ 畢竟他們都是長輩，要慢慢規勸，讓他們知道，要想把泡湯文化介紹給大家，我們也得做一些改變。」

「夏天就像在烤箱裡，冬天雖然舒服，但很忙碌，一整天都在講解說明。」面對每天的例行工作，林佳慧甘之如飴，「我不會把它當成工作，就像照顧一個家一樣，我從小在這邊長大，只是把家開放、讓大家來作客。」而她最大的成就感，就是「好好把浴場保留、傳承下去，每天看到家裡被打點得很好， 就會覺得很開心」。

不管盛夏寒冬，溫泉服務人員始終堅守崗位，讓客人進到浴場，就像在自家泡澡一樣舒服。

BOX：

林佳慧（攝影／張晋瑞）

姓名：林佳慧

職業：溫泉服務人員

特質：重視服務細節、溝通力

工作任務：溫泉水溫調整、浴場清潔維護、接待泡湯客及解説服務

核心理念：提供舒適的環境與周到的服務， 讓顧客都有賓至如歸的體驗

本文作者：陳怡如

(本文摘自《台北畫刊12月號647期》)