善良的國中生把貓咪的遺體移到路邊安置，過程全被附近店家的監視器畫面拍下。（民眾提供）

影》貓咪橫屍馬路沒人要理 善良國中生徒手小心移屍

善良的孩子！昨（15日）上午7時許，有一隻貓咪在苗栗縣竹南鎮真如路上遭到汽車撞死，橫倒在路中央，無人願停下處理；而一名騎腳踏車經過的國中生見狀，旋即下車徒手抱起貓咪放在路邊騎樓，善良的舉動全被路邊店家監視器拍下，引起網友盛讚。

事發時間為15日上午7時許，一隻貓咪疑似擅闖道路，遭到行駛而過的汽車猛烈撞擊躺在路中央，透過影片可見，貓咪原先仍死命掙扎，最後慢慢不會動了，而當時正值上班尖峰時刻，不少車呼嘯而過，長達6分鐘的時間，貓咪遺體仍倒在車道上無人聞問，好幾次都險些要被汽車輾過。

沒想到，一名騎腳踏車上學的國中生經過，立刻調頭返回原處，並將車停在路邊，待路段車輛稍減後，徒手將已沒呼吸的貓咪抱起，移至路邊騎樓安置，防止貓咪再受到二度傷害，而過程全被路邊店家的監視器拍下，店家將畫面上傳至地方社團，不少網友紛紛讚揚國中生的善良。

竹南警分局表示，依據道路交通管理處罰條例第62條第1項第1款規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。而遭撞擊動物如是因人為疏縱而在道路奔走，妨害交通，可處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。

警方表示，另依動物保護法第30條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處新臺幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，建議駕駛人若駕車不慎撞擊動物，仍應報警處理，切勿逕行離開，以免衍生其他危害或需擔負更多法律責任。