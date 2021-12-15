人家說，新手媽咪千萬不要養幼貓，因為剛離乳的幼貓比較難照顧。這位案主就是新手媽咪，結果陸續收編了三隻剛離乳的浪浪，挑戰很大，一切都得從頭摸索起。

第一隻是漂亮的清秀橘貓皮皮，自己找上門的，溝通時牠很驕傲的說：「這個家是我自己挑的」，忙碌的媽咪擔心牠平常在家沒人陪，最近陸續又試養了兩隻中途過來的小浪浪希望給牠做伴，好巧不巧這時皮皮出現拉肚肚的現象，變得懶懶的，媽咪擔心牠是不是覺得自己失寵了才悶悶不樂。

第二隻幼貓「善良」因一隻眼睛受傷，擔心自己會被討厭，但飼主寵物溝通時則表示，毛孩認為的缺陷，她卻覺得像戴美瞳放大鏡一樣特別。(圖/飼主皮皮媽授權提供)

溝通時，皮皮說媽咪想太多，牠很樂意配合媽咪再收留兩隻可憐的小浪浪，但是最近就是肚子痛痛身體不舒服。媽咪開始懷疑，是不是因為換飼料的關係，雖然採逐步新舊更替的方式，但顯然橘貓老大還是適應不良。

而相對於皮皮溝通時的自信，才剛剛被收編試養的貓弟弟善良在溝通時則顯得怯生生，充滿不信任的眼神非常明顯，問牠想跟皮皮一起嗎？牠說「我會試著跟皮皮打好關係，我想只有跟牠打好關係，我才能繼續住在這裡。」

因為善良流浪時一隻眼睛受傷了，牠怕媽咪會因此嫌棄牠，當媽咪問說喜歡吃罐罐還是乾乾時，善良還不敢置信的說「可以自己選擇嗎？」，意思是「怎麼這麼好」，但牠沒有自信會被留下來，所以不敢多說，整個態度相當委曲求全，只求溫飽。

我跟媽咪說，貓弟弟善良很介意自己的長相不討喜，因為眼睛受傷，媽咪說「我就是因為牠的眼睛才決定收留牠的呀，那個牠自以為的缺陷，對我來說，可是像戴美瞳放大鏡一樣的特別呢！」真是一位有愛心的媽咪。

第三隻浪貓「乖乖」較不親人，由於過去多次更換住處，導致牠個性孤僻又很直接。(圖/飼主皮皮媽授權提供)

另外還有一隻貓妹妹乖乖跟著善良過來，因為個性不親人，新手媽咪怕應付不過來，還在考慮要不要收編。相較於貓弟弟善良無論如何要想辦法留在這個家，個性有點孤僻的貓妹妹乖乖倒是挺直接，「我討厭被放棄，要不要留我快點說，不用勉強」。

來到這個家後，貓妹妹乖乖就一直躲在沙發下，可能是被貓媽媽放棄被迫離乳上街流浪，遇到好心麵店收留，擔心牠體積太小被客人踩到，把牠放在鳥籠裡照顧著，後來又被好心的中途帶走，隨後又跟著貓弟弟善良來到這個家，因為不懂大人的苦心，牠覺得自己一直換地方是被不同的人放棄，有點心灰意冷。

乖乖說:「給我一點時間，讓我先確定你有沒有要收留我」，「不親人不代表不愛你」，「給我時間，讓我用自己的方式去愛你。」溝通中，三隻貓咪的問題乖乖被問到的最少，敏感的牠感受在心裡，要求乾脆給一個痛快，悲情又簡潔有力的回答，讓媽媽心疼決定正式納編。