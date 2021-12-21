公民投票結果民進黨全勝，綠營人士歡天喜地，但正如老子所說，「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，選舉制度下，任何政黨都不可能獲得民意全面支持，如果民進黨因一時擊退在野黨逆襲就樂昏頭，變得更霸道，更恣意妄為，必將遭民意反撲，招來報應。

竹竹升格搞自肥

這次公投結果必須細細解讀。民進黨近兩年前在總統與立委選舉大獲全勝，繼續全面執政，顯示其基本盤遠大於在野黨，再利用行政資源鋪天蓋地宣傳與動員，照理此次所獲公投得票應優於選舉得票。但是，就正反方得票差距來看，在四項議題中，同意比率最低的重啟核四，其得票數與不同意相比為89.3%比100；珍愛藻礁，同意比不同意為93.7%比100，而反萊豬同意比不同意為95.2%比100，公投綁大選同意比不同意為96%比100。根據近期各項民調，近年民進黨的政黨認同度高於國民黨8至10%之間，在在顯示，民進黨基本盤並未擴大，至少並未動員出來。

再與2020年區域立委選舉得票數相較，當時泛藍（國民黨與民眾黨合計）、泛綠（民進黨、時代力量、基進黨合計）之比為91%比100。這回公投被執政黨操作為政黨對決，但不同意票並沒有因為這種操作而上揚，比立委選舉的支持率明顯下滑。如果說投不同意票等同支持綠營，則民進黨應該黯然神傷。

公投原本是人民對公共政策的意見表達，但被操作成政黨對決之後，死忠派的效忠性表態成為投票主力。這次同意票與不同意票的分布，民進黨仍是靠南部鐵票區取勝，濁水溪以南與宜蘭都是四項不同意高於同意；其餘則輸給正方。新北市因地緣關聯而使核四案反對多於同意，理所當然，其他三項都是同意多於不同意。

北部地區的民眾平均教育程度與民意多元性都高於南部地區，自主性較高，對政治宣傳的免疫力較強。因此，「南綠北藍」的投票結果不僅反映民意的政黨認同差異，同時也顯示民進黨政府扭曲性與愚民性的反宣傳並未全面奏效。

民進黨若因大盤過關就洋洋自得，甚至樂昏了頭，更不把民意看在眼裡，驕狂心理作祟下，執政將更加唯我獨尊，更趨向本位利益，權力行使也將更加霸道。比如，強推新竹縣市合併升格案，其出發點並非國家發展的需要，也不是國土區域規畫重新布局，完全是選舉利益的考量，想在2022地方公職選舉獲得最大利益。民進黨毫不掩飾地搞自肥的升格案，心中完全沒有國家整體發展的規畫，有的只是柯文哲市長說的，「每天都在想選舉」。

在野聯盟抗惡獸

如果真心為台灣國土未來的發展著想，就應先啟動《財政收支劃分法》的修正提案，並讓行政院提出相關配套規畫，而非急著將《地方制度法》送進立法院。至於這次公投有兩項涉及能源政策，民進黨政府偏執反核，鑄下台灣缺電的危機，已有數位企業領袖斷言明年一定缺電，還說民眾「既然做了決定就不要抱怨」，其實供電無虞是政府的責任，如果只因公投過關就把錯誤的政策執行到底，就是完全不負責任。

這次公投結果，主要是反映綠基本盤大於藍，民進黨人卻將其解讀為信任投票過關，大政方針獲得民意認同，施政風格得到民眾肯定。這完全是一種擴張性的解釋，過度推衍，曲解民意。在野黨確實企圖藉著公投集結對民進黨的不滿，卻因實力不足、策略失當而功敗垂成，但在野黨的挫敗不代表執政黨就可以胡作非為。

明年地方公職選舉，民進黨如何翻轉基層實力不足的現況？兩年後總統與立委大選如何維繫全面執政局面？無一不是嚴峻考驗，如果對民眾愈益不滿威權執政與偏誤政策的心緒不能善加應對，對於「抗中保台」路線引發兩岸戰爭的危機不能有效緩解，終將遭受民意反彈。

這次公投顯示民進黨民意基礎深固，國民黨持續弱化，在野黨需攜手合作共同監督、制衡這隻權力巨獸。如果不能即時形成在野聯盟，並與民間力量結合起來，協同一致行動，斷難將民進黨拉下馬來。現在是在野政黨謀求合作的開始，務必設法談妥明年地方公職選舉合作方案，形成以「藍白合」為主軸的在野聯盟，先求分享地方執政權，再共享中央執政大權。在當前處於弱勢的困境中，在野黨沒有各自打算盤的權利，只有和衷共濟才有活路。