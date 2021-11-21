雲林縣消防局派遣虎尾、斗南、土庫分隊消防車輛10輛、消防人員18名前往搶救。（民眾提供）
雲林縣消防局派遣虎尾、斗南、土庫分隊消防車輛10輛、消防人員18名前往搶救。（民眾提供）
雲林縣消防局派遣虎尾、斗南、土庫分隊消防車輛10輛、消防人員18名前往搶救，火勢十分猛烈。（民眾提供）
雲林縣消防局派遣虎尾、斗南、土庫分隊消防車輛10輛、消防人員18名前往搶救，火勢十分猛烈。（民眾提供）
消防人員破窗灌救。（民眾提供）
消防人員破窗灌救。（民眾提供）

雲林縣虎尾鎮林森路二段濟公廟附近一間平房今晚（20日）22點46分起火，火勢猛烈延燒4間平房，火勢在23時34分撲滅，清理火場時於377巷4號屋內找到一具罹難者，性別身份不明。

雲林縣消防局今晚22時46分獲報虎尾鎮鬧區一處平房起火，派遣虎尾、斗南、土庫分隊消防車輛10輛、消防人員18名前往搶救，22時55分到達，23時04分控制火勢，23時34分撲滅，23時17分現場回報無人員受困。

不過23時54分現場回報，在清理火場時於377巷4號屋內找到一具罹難者，性別身份不明，起火原因有待調查。

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