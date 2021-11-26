浯江抽水站，主要功能在豪大雨且遇到漲潮時，關閉閘門設施以防止海水倒灌，並同時啟動抽水設備，將雨水抽出，加速舊城區及周界低窪地區之排水。（李金生攝）

浯江抽水站因緊鄰浯江溪出海口，受感潮、海水入滲與鹽分較高的多重環境影響。（李金生攝）

每年颱風防汛季節來到，浯江抽水站運作受到矚目。（李金生攝）

金門全島最大抽水站，也是金城鎮防洪中樞的浯江抽水站，20多年來發揮守護功能，但也面臨機件老舊的問題。縣府因應極端氣候來臨，爭取中央補助5400餘萬元汰舊換新，希望鄉親的安全獲得進一步保障。

目前也負責浯江抽水站防洪操作的縣自來水廠說明，金城鎮民族路一帶，因地勢低窪，緊鄰浯江溪及出海口，常因暴雨及暴潮造成淹水，又近年在極端氣候影響下，降豪大雨機率增加，需仰賴下游之浯江抽水站運作，才能減緩城區淹水問題。

2000年興建完成的浯江抽水站，主要功能在豪大雨且遇到漲潮時，關閉閘門設施以防止海水倒灌，並同時啟動抽水設備，將雨水抽出，加速舊城區及周界低窪地區之排水。

水廠表示，浯江抽水站主要設備為2豎軸抽水機，每1台抽水量，1秒可達4噸，約半個小時之內就可抽乾1座標準游泳池的水，為全縣最大之抽水站。

但該站至今已使用20幾年，因緊鄰浯江溪出海口，受感潮、海水入滲與鹽分較高的多重環境影響，設備及周邊設施易受腐蝕，目前雖評估機組狀況尚稱正常，但機電設備有使用年限，應進行預防性之汰舊換新，加上現有機組操作均採人工作業，並無自動監控等設備，也不符新階段的防洪要求。

楊鎮浯縣長以攸關鄉親生命、財產安全，爭取中央經費汰舊換新，獲內政部營建署核定及補助新台幣5400餘萬元，用以汰換抽水機組﹑柴油引擎、發電機與閘門及儀控等設施。日前已完成委託設計監造的發包，後續將盡快完成設計及工程發包作業。