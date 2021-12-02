台中地檢署今天上午指揮警方傳喚中二選區4名里長及20名里民進行調查「神秘餐會」，相關人等均在下午全數請回。顏寬恒競選辦公室晚間發佈聲明，嚴詞譴責檢調「逮人、押人」行為，欺人太甚，檢警大動作搜查，企圖恐嚇善良的鄉親，讓大家領教執政的厲害，呼籲執法要標準一致，適可而止。

顏寬恒競選辦公室聲明全文如下：

對於檢調大動作前往民眾家中「逮人」的行為，根本就是欺人太盛，一大早就有大批警力進入里長家中，強行要將人帶走。明明可以透過傳喚的方式，為何要出動大量的警力前往「押人」，而且在地檢署一待就是一整天，是不是想要用疲勞訊問的方式來取得供詞？

令人感到毛骨悚然的是，選舉期間的里民聯誼座談，居然會造成這樣的軒然大波，民進黨在辦理公投說明會及造勢活動時，也都提供肉粽、肉包、四神湯、水果…等給與會民眾食用，但只要不是民進黨舉辦的活動，就被曲解成「違法、涉及賄選」，而且為何只辦與顏寬恒相關的活動？是否希望就此造成寒蟬效應，以影響選舉結果？檢調有用相同的標準檢驗民進黨的候選人嗎？

法務部已在民國100年發出函釋，「提供參加民眾適度茶水、簡便餐飲不構成賄選」，不免令人感到在民進黨執政下的台灣有警察國家復辟之虞。民進黨的兩套標準實在發揮的淋漓盡致，而且透過執政的強大權利，調動檢警進行大動作的搜查，企圖恐嚇善良的鄉親，讓大家領教執政的厲害。

所以我們在此呼籲有權力的政府執法要標準一致，適可而止。