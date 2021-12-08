新北市政府警察局蘆洲警分局於8日舉辦110年下半年警察志工在職教育訓練，成員包含蘆洲、三民、集賢、延平、德音分隊的警察志工，總共有241名隊員參加，會中警察局局長黃宗仁驚喜現身會場，席間表示新北市志工、義警、民防、巡守隊、警友等五力是維護治安不可或缺的力量，惟有透過大家的力量，共同打擊不法詐騙集團，持續剷除惡質詐騙犯罪，才能打造更優質的新北治安。

黃宗仁開心與大家分享「遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市勇奪六都第一名；另施政滿意度就警政治安部分亦為六都第一！」這是新北警八千大軍流血、流汗共同努力的成果。

此次志工訓練的課程除強化組織（管理）人員勤務運作，更結合黃局長念茲在茲的五力-志工、警友、民防、義警、巡守，針對轄區治安、交通等問題提出討論，警方也在會議中介紹近來民眾常遭詐欺案例，警方緝毒成效，強調打擊毒品及掃蕩幫派決心。

蘆洲分局長張國哲表示，發揮民力無窮的潛在能量，建構社區治安防護網，促使每位志工夥伴都能與警方合作，反映問題及解決困難，希望透過與民眾面對面雙向溝通，聽取多方建議，也讓警方維護治安的辛勞，能被每一位民眾看到，強調治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力！