國民黨台中第二選區立委補選參選人顏寬恒，昨天坐上怪手開拆家族招待所部分違建，外界質疑顏沒有怪手執照，勞動部則說在法律上沒有問題。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨動用全黨力量，以鋪天蓋地方式來打顏寬恒，他過兩天會到中二選區全力支持顏寬恒。

家族招待所部分違建爭議延燒多日，國民黨台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒，昨坐上怪手敲下第一塊磚，強調該拆就拆，並抨擊政府當初錯誤判斷，限縮公共設施保留地地主使用權而成為受害者。

對手民進黨參選人林靜儀則回應，顏家違建事實明確、依法拆除，他有60多筆土地，沒有公保地就沒地方住嗎？到底哪裡委屈？

外界質疑顏寬恒沒有怪手執照，不能開怪手，勞動部表示，顏在工地現場較類似雇主腳色，雖不算是好的示範，但在法律上沒有問題。

對此，朱立倫說，今天好像不是顏寬恒和林靜儀在參選，而是顏寬恒跟所有黨政軍、暗黑力量在對打，相信台中第二選區民眾會用正義力量、真正民意，來支持顏寬恒，他過兩天也會到中二選區全力支持顏寬恒。