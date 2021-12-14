外界關注新北市市長侯友宜對公投的態度，侯友宜13日發長文強調「我思故我在」，然內容卻仍未明確表態引發各界關注。對此，港媒評論表示，侯的發文並未讓爭議止血，一場藍營內鬥恐「山雨欲來」。

香港媒體《中評社》今日（14）評論指出，侯友宜近期出席各大場合，都會被不斷追問何時要現身國民黨公投宣講？侯的回答總四兩撥千金，並強調自己會扮演好市長的角色，面對公投議題則不願表示支持或反對；而國民黨黨主席朱立倫一再為侯緩頰，稱對侯立場的質疑都是綠營的見縫插針。

評論認為，侯友宜13日的發文，對於公投立場並未明確表態，這篇文如「提油救火」，讓相關爭議瞬間引爆。侯文中寫道，公投「非友即敵的搞得像選舉一樣」、「我相信人民都厭煩了，都累了」、「台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、 堅持做對的事， 不靠嘴巴，而是腳踏實地」，這些話可謂一竿子打翻一票積極為同意催票的同志，範圍橫跨黨中央、民代、部分地方首長，影響力極大。

評論強調，雖然侯友宜近來遭黨內砲火轟炸，產生些情緒在所難免，但其言論似批評了黨內許多積極拚公投的人，恐將衍生更多藍營內鬥的討論；不僅如此，朱立倫與侯日後將有多場同台活動，雙方的互動成焦點，而國民黨內的風暴也許才剛開場，可謂「山雨欲來」。