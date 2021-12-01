12月3日國際身心障礙者日前夕，新北市土城鳳靈宮所成立的鳳靈慈愛同心會，結合國際獅子會300B1區、一生福報社、新北市牙醫師公會、台灣特殊需求者口腔照護學會及土城延吉社區發展協會等，第3度響應新北市好日子愛心大平台，合力捐贈150台輪椅及65台助行器，希望集眾人之力，造福身心障礙朋友及失能長輩。

發起這項捐贈活動的土城鳳靈慈愛同心會理事長黃妙鳳表示，在常務理事也是牙醫師蔡鵬飛和市府祕書長林祐賢的媒合下，該會從108年起，開始集結牙醫師公會、獅子會等合力捐贈150台輪椅給新北市，110年1月再次捐贈輪椅和助行器各80台及氧氣機1台，這次擴大捐贈，希望能幫助有需求的身障朋友和失能長輩。

侯友宜表示，新北市輔具資源中心係全國唯一公辦公營，二手輔具服務成果冠全國，每年回收一萬多件，經過清潔消毒維修後，免費媒合使用，讓資源循環再利用。

輔具中心統計，輪椅、助行器需求量最高，每月約可送出276台輪椅、114台助行器。不只身障輔具，也有長照輔具，今年1至11月份就補助長照輔具35267人次，補助金額高達1億1005萬元。

看到眾人熱心捐贈，侯友宜也有感而發的表示，人生有2座山，一是職業，一是志業，參與捐贈者在職業之餘，追求人生的價值，攀爬志業高山；爬得越高，看到的風景越美，希望台灣社會多做善事和愛心，少談對立。

國際獅子會300B1區總監陳賢能、新北市牙醫師公會理事長葉建陽、市議員黃永昌、江怡臻等人，共同出席參加捐贈活動。