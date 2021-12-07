台新銀行落實永續金融承諾，統籌主辦亞太電信60億元永續連結（ESG）聯合授信案，6日完成簽約，這次聯貸資金用途，將支應亞太電信3.5GHz頻段5G網路共頻共網合作案，及亞太電信資本支出，提供中期穩定營運資金。

台新銀行強調，原預定籌募金額為50億元，但因連結ESG調整機制，內容將依亞太電信相關永續指標表現、績效達成度，提供利率減碼優惠。該連結ESG機制，深獲金融同業熱烈支持及踴躍參貸，認購比達158％，最後以推案上限60億元結案。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，台新銀行主辦的亞太電信永續發展指數連結聯貸案，為電信業連結ESG聯貸案首例。這次由台新銀行擔任統籌主辦兼額度管理銀行，另有凱基、土地、華南、新光、彰化、上海、高雄、安泰、板信、王道、台中銀行等11家銀行參貸，皆看好該公司未來的業務發展前景。

該聯貸企業亞太電信，落實ESG永續經營，2021年獲「台灣企業永續獎」、「幸福企業」雙金殊榮，並完成台灣電信史上第一個5G的3.5GHz共頻共網服務，關鍵的策略合作創造共贏新局，引領業界潮流，創造智慧生活的無限可能。

台新銀行指出，該行長期深耕企業金融，主辦聯貸的專業獲高度肯定，未來將致力推動綠色金融、永續金融承諾，積極響應國際倡議，落實企業永續及ESG各面向的推動，並將協助匯集價值鏈夥伴的力量，朝企業永續的方向持續推進，扮演企業事業發展的最佳智慧好夥伴。