HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY昨（7日）公布2021年「年度消費行為白皮書」，針對新冠肺炎疫情改變全球的生活型態與方式，發現「身體健康」已成為男女老少共同追求的健康關鍵字，並以高比例聚焦在「飲食、睡眠、運動」3大主題；在提升健康時，會搭配智慧穿戴裝置、健康APP，或選用智慧家電維持飲食健康，顯見健康科技和智慧家電為疫後新生活帶來龐大的商機﹗

對此，HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，GO SURVEY自2018年起每年年終會透過線上做市場調查，以HAPPY GO千萬會員資料為依據，搭配量化的調查數據、一對一質化深度訪談的市調研究方式，發表當年度的消費行為白皮書，提出更貼近於消費者期待的商品服務，並藉此協助企業掌握最新消費者動態、擬訂關鍵決策，搶占市場商機。

今年雖受疫情影響未舉辦實體的座談會，仍以線上方式發表白皮書，透過了解民眾因疫情所發展出來的「新常態健康生活」為觀察起點，洞察現代人心目中的健康關鍵字，也藉此挖掘健康科技的疫後生活新商機。像是三級警戒近4個月的居家防疫生活，不少人在家運動，選擇觀看免付費線上運動課程，凸顯疫情帶動居家運動的風氣；此外，消費者也會購買穿戴式裝置，追蹤個人生理特徵變化，讓運動科學數據化形成潮流。

健康科技當道，GO SURVEY發現高達6成受訪者未來打算購買智慧手表或智慧手環。（HAPPY GO提供）

根據「年度消費行為白皮書」統計，有高達60%的受訪者打算未來購買智慧手表/智慧手環，挑選時會看重的核心功能以「蓄電力長」拔得頭籌，占72%，其次依序是血壓監測、心律監測、步數計算、防水/防塵；長期運動者會特別在意是否有卡路里計算、溫度感測功能；若手表/手環有亮眼造型、延伸便利功能，更易吸引大眾入手。

此外，運動型家電如Switch健身環、運動/筋膜按摩槍、訴求緩減輕酸痛的周波健康器，都是消費者心目中的熱賣商品，即便是三級警戒後，消費者使用Switch健身環的頻率更增加到一周2至3次，顯見健身環已非單純的電玩，更被當作運動輔助器。

另，有不少人會選擇使用健康APP幫助運動有效規畫和紀錄，以飲食健康APP為例，消費者期望有紀錄、結合運動健康、客製化健康規畫、達標指南等功能；使用運動相關APP者，期望有智慧追蹤運算、多方追蹤監測；使用助眠紓壓APP者，則希望APP有智慧追蹤運算功能。

在健康科技當道外，也觀察到「科技家電」愈趨重要。以飲食家電為例，除了訴求健康，也希望兼具省時、易清潔保養、容易操作、保固節電、更輕鬆料理功能，像是新型態的氣炸鍋/烤箱、蒸氣料理機、食物調理機都頗受歡迎，呼應追求健康者多採取減糖/減醣、少添加物、攝取原型食物的策略。

同時，重視健康的消費者，在選擇居家清潔家電時，也在意空氣品質及舒適度，近7成會考量耗材配件替換的簡單方便性；選購助眠紓壓家電時，肩頸按摩器/椅墊、智能睡眠眼鏡/眼罩、揉捏/溫熱按摩枕等都受歡迎；尤其熱愛運動健康的人，在挑選助眠紓壓家電時，33%青睞智慧床墊、32%選擇睡眠追蹤管理App、24%會挑睡眠追蹤監測儀等產品。

由於疫情衝擊社交活動，也讓社群媒體成為取得健康資訊的重要利器。有高達78%受訪者會透過LINE接受與健康議題有關的資訊，其次77%是電視廣告/新聞報導/電視購物頻道、76%是Facebook、62%是YouTube。其中，經過網紅、名人推薦、開箱、使用心得分享、試用文等，都可有效催化消費者購買的意願。

尤以50世代成熟客群明顯較其他世代族群更容易接受網紅直播推薦來選購商品，包括廚房衛浴居家用品和健康食品，顯見透過數位媒體獲取健康資訊進而購買已不分世代，儼然成為主流趨勢。