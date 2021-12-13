以武打動作電影聞名的楊麗菁，不只擁有「台灣第一武打女明星」、「楊紫瓊接班人」的美名，同時，楊麗菁也是凍齡有術的美魔女，而今（13日）是楊麗菁過53歲生日的日子，首次在隔離中慶生的楊麗菁直呼：「感覺奇妙」，隔離中的楊麗菁不忘活動筋骨，她輕鬆做出高難度的一字馬，軟Q身段讓網看傻眼。

楊麗菁在月初因工作飛到北京，她抵達當地後就展開21天隔離，就連楊麗菁在今天過53歲生日也是在隔離中度過，讓身為壽星的楊麗菁直喊：「自己泡一杯咖啡，慶祝生日！第一次在隔離中度過，感覺奇妙哈哈」，不過，楊麗菁則透露，她在飛往北京之前就有和朋友提前慶生，加上她今天接連收到生日祝福，也讓楊麗菁直喊：「很幸福」。

楊麗菁在隔離中度過53歲生日。（圖／取材自楊麗菁-粉絲團臉書）

楊麗菁雖然在隔離中過53歲生日，不過她仍不忘利用這段時間活動筋骨，楊麗菁就曾透露，她還是會維持運動習慣，每天維持一個小時的有氧運動、半小時的伸展拉筋運動，讓自己在隔離中仍有健康、規律的生活，而楊麗菁昨就曬出一組運動拉筋照，只見楊麗菁貼著落地窗、輕鬆展現一字馬，楊麗菁軟Q身段超不科學，一雙纖細美腿曲線全都露，楊麗菁的好身手和俏麗模樣相當不科學，網友更是紛紛讚：「好厲害，高難度的一字馬」、「勤奮的女人永遠年輕漂亮」、「筋骨軟Q 太強」。