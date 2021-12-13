許多公益團體今年因新冠疫情影響，募款活動大幅縮減，如今疫情警戒從第3級降至第2級，政府陸續解放戶外活動限制，長年關懷植物人家庭的永慶不動產高雄區經管會，攜手曾麗燕市議長服務處、趙天麟立法委員辦公室舉辦「2021永慶家庭日公益路跑」活動，於12月12日在時代大道熱血開跑，向社會大眾推廣健康有氧運動，結合公益精神，一起為創世植物人而跑。

創世基金會目前全台共有17所植物人安養院，每年安養2千多位植物人，需長期仰賴民眾愛心善款，才能持續提供高品質的植物人照護服務、並且減輕家屬的負擔。「2021永慶家庭日公益路跑」永慶不動產同仁也帶著親朋好友熱烈響應，活動報名人數共有1200人，路跑活動賽後結餘66萬7千2百元將全數捐助創世基金會，讓植物人能夠獲得妥善安養。

永慶不動產高雄區經管會夥伴們和創世基金會高雄分會院長周冠華(右)一起鳴槍宣布起跑。(圖/永慶房屋提供)

「2021永慶家庭日公益路跑」賽事分為挑戰組10公里、愛跑組5公里、健康組3公里，活動當日高雄市議長曾麗燕在現場鳴笛揭幕，立法委員趙天麟也參加挑戰組10公里，一同陪伴永慶不動產同伴們路跑。

永慶不動產高雄區經管會會長鄭曜德表示: 「高雄地區的永慶不動產夥伴們攜家帶眷屬響應活動，除了推廣運動好處、展現運動家的精神，也懷著幫助創世植物人的心情跑完賽程，期盼活動善款能幫助創世基金會的安養服務經費，也減輕植物人家屬經濟壓力和精神上的負擔，未來永慶不動產會持續傳遞更多公益精神，喚起民眾對弱勢群體的關懷。」

永慶不動產同伴們和立法委員趙天麟(右五)也參加挑戰組10公里路跑，活動賽後結餘66萬7千2百元捐助創世基金會，讓植物人能夠獲得妥善安養。(圖/永慶房屋提供)

永慶慈善基金會董事簡志坤表示：「永慶房產集團長年投入公益回饋在地，善盡企業社會責任，這次路跑活動永慶不動產高雄區的夥伴們發揮愛心，助創世植物人圓夢而跑，活動善款也讓創世植物人有更好的照護服務，未來會持續邀請更多民眾關懷弱勢族群，引領社會創造美好生活。」

永慶不動產不只提供專業房地產服務，秉持公益的服務精神積極回饋在地，響應永慶慈善基金會的「愛圓滿接力」計畫，每年主辦不同類型的公益活動，都能夠看到永慶不動產行善的足跡，鼓勵民眾一起投入公益回饋社會，將正向力量擴散至各角落，漸漸成長茁壯成美好又溫馨的社會。