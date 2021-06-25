本土疫情尚未緩解，永慶房屋持續援助防疫相關物資給有需要的單位，共同對抗疫情。光是今年，永慶已經提供超過300頂帳篷給有需要的醫療院所和社區，也購置近萬副防疫面罩，提供給雙北地區的在地里長和大樓管理員。同時，為了幫助第一線醫護人員，永慶慈善基金會今（25）日於淡水馬偕醫院恩典樓前，捐贈2000件隔離衣給馬偕醫院，由淡水馬偕醫院院長辦公室葉宏恩主任和庶務課林其鋒課長代表受贈。永慶將與社區、醫護，齊心對抗疫情！

疫情升溫後，永慶援助不間斷

永慶房屋楊哲彥部長指出，去年全球新冠肺炎疫情爆發後，永慶房屋已為社區準備許多消毒酒精、防疫口罩等物資，永慶房屋的經紀人和服務專員，也都提供社區相關協助、宣導防疫規範。本土疫情升溫後，除了立刻啟動高規格的防疫措施，保護同仁和客戶外，永慶房屋也援助防疫相關物資給有需求的單位。不但提供帳篷給醫療院所，進行快篩、疫苗施打等服務，也提供帳棚給警察同仁在市場進行人流管制和防疫宣導。光是今年，永慶房屋支援各地的防疫帳篷已超過300頂。此外，針對暴露於疫情風險中的里長和大樓管理員，永慶房屋也免費提供防疫面罩，提供多一層保護，贈與數量已近萬副。

許多永慶經紀人更到醫療院所現場支援醫護。不僅提供飲水餐點給長者和醫護人員，也有永慶同仁主動到疫苗施打現場發放防護面罩，並引導民眾到等候區域，分擔醫護人員工作。楊哲彥表示：「永慶向來以成為社區的好鄰居為己任。疫情來襲時，永慶的同仁持續協助里長和里民、以及醫護人員，一起對抗疫情，做民眾和醫護最堅實的後盾，攜手度過難關。」

得知馬偕醫院缺乏隔離衣物資，永慶促成美事

除了親身支援醫護前線外，許多永慶經紀人也致電給客戶，關心他們的生活狀況。其中，在板橋服務的永慶房屋經紀人賴采瑜，在端午節關心在馬偕醫院任職的客戶近況時，得知馬偕醫院尚缺隔離衣物資。為了幫助守護人民健康的醫護人員，永慶慈善基金會確認院方的需求後，購置2000件隔離衣，並於今（25）日在淡水馬偕醫院恩典樓前舉行捐贈儀式。永慶房屋楊哲彥部長表示：「永慶很高興有機會，也有能力為醫護人員盡一份心，也讓醫護人員知道，在對抗疫情的路上他們並不孤單。」