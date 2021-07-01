防疫女神賈永婕1日下午前往童綜合醫院，送來5台電子影像喉頭鏡。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

防疫女神賈永婕1日下午前往台中童綜合醫院，送來5台電子影像喉頭鏡，5台電子影像喉頭鏡由聖大營造董事長何献崇捐贈，由於何献崇是台中人，也想為中部鄉親盡心力， 並支持中部醫療體系。

國內本土新冠肺炎疫情嚴峻，賈永婕體恤醫療人員辛勞，出錢出力送物資不嫌辛苦，今日下午她將5台電子影像喉頭鏡送達童綜合醫院，由總院長童敏哲代表接受，並回贈感謝狀給董事長何献崇。

不僅送來醫療設備，賈永婕也帶來護手霜與雜糧好棒棒，並轉送藝人柯佳嬿與謝坤達所贈送的手作檸檬蛋糕與咖啡包，一起為醫護加油。