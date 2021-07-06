亞東醫院推出「愛在疫情蔓延時 來聽亞東說故事」系列直播。（亞東醫院提供）

亞東醫院在Youtube推出「愛在疫情蔓延時 來聽亞東說故事」系列直播，今（6）日首場由亞東醫院副院長邱冠明、天下文化董事長高希均開講，以「從疫情看民間企業領導力與執行力」為主題，探討亞東醫院在這波疫情中的角色。

高希均指出，亞東醫院以一個私人醫院的角色，肩負起全國11％的重症醫療責任，看見了民間力量的重要性。邱冠明則說，亞東醫院動員全體資源，在維護醫療量能的前提下，不但迅速控制並解除院內感染的疑慮，還陸續加開專責病房，以及支援快篩與疫苗注射，回應社區的期待及發揮企業社會責任。

邱冠明在直播中分享，亞東醫院位處板橋熱區，雙北進入三級警戒初期時即爆發院內感染，媒體紛紛追問是否封院時，亞東醫院在2到3周內全體動員，投入防疫工作；並在12天內將重症加護病房從10床擴展到58床，同時開出145床的普通專責病床，也積極參與社區醫療服務，包括篩檢及疫苗注射；近期更跨區支援台北市的環南市場PCR篩檢，並會在8日再度進駐環南市場服務。

高希均以自由主義經濟學派的觀點表示，看到亞東醫院在這次本土疫情承擔全國11％重症收治數的成果，這場疫情讓全國看見民間企業參與的力量。政府應當開放更多民間參與的機會，而非延續過去由政府掌握決策並進行分配的模式。

針對新冠肺炎疫苗，邱冠明形容是「被鎖定的公共資源」，從這次疫情看出台灣人對疫苗的渴求，因疫苗短缺與疫情發展，充分展現公民社會「理性討論」的重要性。

亞東醫院表示，至7月27日每周二、五中午12時30分會開啟直播，接續將邀請積極募集醫療物資的藝人賈永婕、警義消人員、里長、企業代表等來賓，分享疫情期間的經驗和故事。