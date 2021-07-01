【愛傳媒黃珊珊專欄】疫情爆發的這一年多以來，所有前線的醫護人員們，你們都辛苦了！

我記得前一個月，也是台北次醫療量能最緊繃的時刻，我常跟著市長到各大醫院看現場情況，就算醫護人員們隔著防護衣和口罩，還是露出他們笑咪咪的眼睛，我真的打從心裡佩服你們，在這麼高壓的工作環境下，還是那麼溫暖、可愛。

為了體恤所有防疫醫事人員的辛勞，臺北市政府從七月開始推動「感謝有你北市挺醫護」的免費住房活動，這其中包含台北市38家警消醫護加油站、29家防疫旅館，所有台北市公私立醫院的醫事人員都能免費入住，此次將提供1萬間房。如果醫護人員因為照顧確診者被框列為居家隔離，入住防疫旅館也是完全免費。

很多醫護人員因為勤務的關係，工作後卻不敢回家睡覺休息，只能以辦公室或宿舍為家，希望這次我們推出的免費專案為辛苦的白衣天使打打氣，希望所有在公私立醫院工作的醫護人員們，不管在執勤或休息期間，都能有個更安心、舒服的環境，養足精神、充飽電再上場！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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