國內爆發本土疫情後，學校紛紛緊急停課，讓學生在家「停課不停學」，雖然學校及地方政府有推出學期間的營養午餐銜接計畫，但對於經濟弱勢家庭的學童來說，暑假期間的飲食問題又緊接而來，宜蘭縣政府與慈濟基金會在暑假一開始，立即推出「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，在暑假期間持續配送到弱勢家庭，讓經濟弱勢的學童在暑假防疫期間，即使不出門依舊可以得到安心又健康的營養照顧。

開始放暑假了，但今年的暑假因為配合防疫，明顯少了放暑假的歡樂氣氛，對於經濟弱勢家庭而言，這個暑假的日子恐將會過得更加艱辛，宜蘭縣政府結合慈濟基金會在暑假一開始，立即提供「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，在暑假期間一一配送到縣內1655戶弱勢家庭的家中。

宜蘭縣長林姿妙1日與慈濟基金會執行長顏博文代表共同簽署合作意向書，林姿妙表示，宜蘭縣政府為了照顧弱勢學生用餐問題，除了在防疫停課期間仍持續補助弱勢學生的午餐，因應暑假的到來，更加需要照顧經濟弱勢家庭餐食問題，進一步與慈濟基金會攜手合作，將愛心化為行動，傳遞生活物資至需要幫助的學生家中。

縣府表示，此次由慈濟基金會提供3384箱的「安心生活箱」，主要是以方便調理或即時沖泡的食品物資為主，兼顧營養與便利性，基金會另外贊助270萬元經費組成「健康蔬果箱」，由宜蘭縣農會供應在地新鮮優質的蔬果農產品，將由宜蘭郵局宅配到府，每戶弱勢學生每個月都將透過配送獲得「安心生活箱」與「健康蔬菜箱」各1箱，每月配送1次，為期2個月，希望讓弱勢的學童在暑期防疫期間不用出門，也能得到安心又健康的營養照顧。