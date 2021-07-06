高市議員牽線在地單位，樂捐萬份待用餐供弱勢童。（柯宗緯翻攝）

全台三級警戒，學生被迫停課在家，許多弱勢學童無法在學校享用營養午餐，使得弱勢家庭的處境雪上加霜。高雄市議員李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳及簡煥宗，牽線透南風教育基金會、上鋌營造股份有限公司，共同參與高雄慈善總會所推出的「福氣待用餐券」計畫，總共認捐1萬份便當，以補充經濟弱勢家庭及兒少正常餐食，照顧學童的健康。

⾼雄慈善總會表⽰，「福氣待⽤餐券」以「補充」經濟弱勢家庭及兒少正常餐食，非取代家庭原本餐食功能，需經⾼雄慈善總會社⼯評估。平⽇評估每⽉約需2000份餐食，疫情期間餐食需求倍數以上，尤其暑假期間，就學中的孩⼦們都成為家中食物需求甜蜜的負擔，第⼀階段福氣餐券勸募⽬標數為2萬份，加上此次募集約1萬7000份。每份「福氣待⽤餐券」可換1個市價80元的便當。

李柏毅表示，他長期在議會關注親子議題，在最艱難的時刻，弱勢學童更需要大家一起來幫忙；何權峰說，高雄慈善總會長期從事社會救助，未來除了將持續在議會爭取資源外，也會結合民間力量幫助更多弱勢族群。

邱俊憲則感謝上鋌營造及透南風基金會共同響應認捐活動，協助更多面臨困境的小朋友可以度過難關；簡煥宗認為，台灣社會有很多低調的善心人士，希望透過認捐活動拋磚引玉，讓更多人看見弱勢的需求；高閔琳指出，在疫情期間有許多弱勢族群向她求助，希望社會大眾一起伸出援手，接住每一個需要的孩子。

上鋌營造總經理鄧振中指出，公司秉持取之於社會、用之於社會的理念，尤其在這種艱困的時刻，更要義不容辭地協助。透南風教育基金會代表尹立表示，協助弱勢是基金會成立的宗旨，在疫情嚴峻的時候更需要社會各界雪中送炭，很榮幸有這個機會可以跟上鋌營造一起捐贈便當，協助更多弱勢家庭。

社會局局長謝琍琍說明，學生因為疫情停課，在家長外出工作的情況下，餐食券對弱勢團體非常重要，特別代表陳其邁市長感謝慈善總會、上鋌營造、透南風基金會及五位議員，尤其五位議員時常給市長具體建議，協助市府推動社會福利。

慈善總會首席顧問陳文昱提到，在疫情衝擊下，捐助活動對弱勢族群有相當大的幫助，所以代表理事長張來川感謝5位議員居中牽線，大力促成認捐一萬份福氣待用餐券，也希望各界可以多多認捐，讓愛心得以延續。

⾼雄慈善總會為能即時掌握到需求，除了運⽤原有的社區網絡，並與⾼雄市政府社會局攜⼿合作，期能延伸⾄各區社福中⼼等發掘需要餐食協助的家庭及兒少，評估通過後透過⾼雄市政府社會局社福中⼼、委辦⾼雄慈善總會及其⾃辦的食／實物銀⾏網絡據點~6間分店、25個迷你食物銀⾏、20個發放站、6個社區冰箱等57個點發放。如有需要協助的經濟弱勢朋友，可以撥打07-3226666專線申請。