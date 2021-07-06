豐原國際青年商會日前自主清消當地14所學校及70公里街道，在國民黨主席江啟臣牽線下，5日再度捐贈500套防護衣及5000片口罩，提供疫苗接種站的醫護使用。江啟臣表示，第一線醫護每天替換口罩、面罩及防護衣，需求量非常大，籲各界力挺醫護，早日終結疫情。

台灣防疫逐步進入全面接種疫苗階段，豐原區衛生所主任陳怡廷呼籲國人儘速接種，並表示，全台醫護總動員投入防疫，每天必續替換口罩、面罩及防護衣等，需求量非常大。豐原國際青年商會號召會友捐贈500套防護衣及5000片口罩，力挺當地快打站及衛服部豐原醫院。

豐原青商會日前結合台中市穿山甲救難協會當入防疫，自主清消當地14所學校及70公里街道，頗受地方好評。現任會長林益鋒表示，非常感謝醫護為國人施打疫苗，提高疫苗覆蓋率，沒有辦法體會他們的辛勞，但至少給醫護人員充足的保護及後勤支援。

江啟臣出席捐贈儀式，現場加碼N95等級口罩，他表示，這1個多月以來，他陸續捐贈醫療物資給許多單位，疫情之下，一線醫護與基層衛生所非常辛苦，我們要當他們後盾與後援，感謝豐原國際青商會集提供必要的醫療資源。

江啟臣強調，疫情起伏不定，不曉得什麼時候又有變種病毒，隨時要保持防疫警戒狀態下，不要讓一線醫護人員擔心與憂慮防疫資源上，呼籲團體、企業或個人來當後盾及後援，力挺醫護人員，早日終結疫情。