屏東Delta病毒群眾案中，枋寮果農夫妻的感染途徑雖現曙光，但感染源仍未明，為此，屏縣府針對到過枋寮醫院的民眾擴大篩檢，但至今仍有942人未篩，當中最關鍵的6月16日也還有17人沒篩，屏東縣長潘孟安呼籲民眾快去篩。

枋寮確診果農夫妻足跡單純，而因多次出入枋寮醫院、加上6月16日與枋山確診阿嬤在同一時間處同一候診區，因此屏縣府將枋寮醫院列為高風險區，分別在枋寮國小、東海國小、建興國小開設篩檢站，除提供枋寮、春日鄉民篩檢外，更針對14日後到過枋寮醫院的民眾篩檢。

而3篩檢站的任務於日前結束後，屏縣府接續在枋寮醫院、恆春南門醫院、潮州茂隆骨科、屏東市國仁醫院設篩檢站，但截至5日止，屏縣府發現，總共僅採檢3478人，還有942人未篩，當中屏東縣占909人、外縣市占33人，而最關鍵的6月16日還有17人未篩檢。

「未篩檢的快去篩！」對此，屏東縣長潘孟安喊話，要圍堵社區感染，一圈又一圈的擴大篩檢很重要，請民眾務必要配合政策，針對6月16日未篩檢的17人，縣府已要求枋寮醫院限期內完成，同時也請衛政、警政單位協助，透過衛生局的資料逐一致電通知篩檢。