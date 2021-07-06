台北市議員李傅中武、帝篁國際公益平台董事長吳珅篁與星卉一起送愛到羅東聖母醫院。（帝篁國際公益平台提供）

台北市議員李傅中武、帝篁國際公益平台董事長吳珅篁與星卉一起送愛到羅東博愛醫院。（帝篁國際公益平台提供）

台北市議員李傅中武、帝篁國際公益平台董事長吳珅篁與星卉一起送愛到羅東聖母醫院。（帝篁國際公益平台提供）

台北市議員李傅中武、帝篁國際公益平台董事長吳珅篁與星卉一起送愛到羅東聖母醫院。（帝篁國際公益平台提供）

星卉獻花給羅東聖母醫院院長。（帝篁國際公益平台提供）

星卉收到院方回贈的感謝狀格外感動。（帝篁國際公益平台提供）

本土劇女神星卉6日化身志工外送員，參與由帝篁國際公益平台主導的「愛心宅配通列車」行動，與帝篁國際公益平台董事長、萬安生命創辦人吳珅篁與台北市議員李傅中武，一起前往宜蘭羅東聖母醫院、羅東博愛醫院，捐贈給兩家醫院總值超過150萬元、各包括「ICU加護病房維生系統四件式1組、4公升75％酒精200桶、醫療口罩300盒、防護面罩500個、防護衣1000件、歐洲進口防疫保養品10套、日本進口綜合食品3箱」等愛心防疫物資，以及各20萬元的貧困就醫基金，以幫助宜蘭當地經濟有困難的原住民就醫所需。

星卉6日特別向三立八點檔《天之驕女》劇組請假，前往宜蘭送愛，她說，20年前經常跟著同門的王識賢、楊烈等藝人擔任中華民國一日志工協會的志工，當時便與吳珅篁董事長結緣，一起去育幼院陪小朋友唱歌玩耍、養老院為老人家們送暖、西門町掃街，當年的她不懂做善事的意義，卻是她人生最開心快樂充實的一段時間；事隔20年與吳珅篁董事長再續志工緣，看到長年受僵直性脊椎炎所苦、不良於行的吳董事長仍親自出席捐贈儀式，又得知他在這波疫情已經針對北部各大醫學中心、警消捐贈好多愛心防疫物資、甚至還捐出個人萬安生命10％股權（約兩億），覺得他真的很了不起也很不容易，「聽到院方播放〈感恩的心〉時，我感動到眼眶紅了」。

她說，很榮幸被邀請參與這次活動、擔任志工外送員，以往她總覺得要默默行善、做好事低調就好，但曾經因親友鼓勵走出憂鬱低谷的她，現在能量滿滿，希望透過親自參與「愛心宅配通列車」能拋磚引玉，號召更多人響應、讓台灣社會少點負面批評、充滿正向能量。

星卉也不好意思地透露，她因覺得去醫療院所要保護好醫護人員，所以出發前為求安心，特別自行居家快篩，確定是陰性才敢出門當志工，結果竟然扎針扎太深、擠出很多血，傳照片給男友看時還把對方嚇壞，以為她被刀切到手，「不然妳怎麼雙手都是血？」她自嘲因為不會扎針，加上一開始覺得好像擠太少，就用力猛擠，沒想到最後是雙滿沾滿了血。

負責主辦這次捐贈活動的台北市山地原住民市議員李傅中武，也帶著夫人林金俐及一對兒女李傅鈺婷、李傅行毅共同參與這次「愛心宅配通列車」行動，他20年前也同樣與吳珅篁董事長都是「一日志工」，志工服務長達10年，他透露「再續志工緣」緣起，是因近期因疫情嚴峻，吳董事長成立帝篁國際公益平台後，想再結合以前志同道合的一日志工夥伴，因此與他聯絡，兩人理念不謀而和，李傅中武提出志工外送員的構想，因而催生出「愛心宅配通列車」。這次會選定羅東聖母醫院及宜蘭羅東博愛醫院作為愛心防疫物資捐贈對象，也是出自李傅中武的建議，來自宜蘭南澳的他，除了服務台北市原住民，也希望回饋故鄉，「這兩家醫院是宜蘭當地泰雅族原住民鄉親最常就醫的醫院，我自己就是在羅東聖母醫院出生！」他除了親洽醫院了解目前所需物資，也建議針對當地沒錢看病的原住民提供貧困就醫基金，都獲得帝篁國際公益平台吳董事長的認同與支持。

李傅中武表示，他非常感佩吳珅篁董事長長期出錢又出力回饋社會，尤其日前吳董事長還賣掉曾是他人生夢想的「勞斯萊斯」，將上千萬金額捐贈給需要防疫物資的單位，當時吳董事長說「台灣處處有愛有溫馨，希望我們能平安度過這次疫情，讓社會早日恢復往日時光，那就是我心中的『勞斯萊斯』」，且個人還捐贈萬安生命10%的股權做為未來預防醫學研究第一個火種等善舉，在在令他感動不已！