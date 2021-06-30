7月1日起，外送員、運將等較高風險人員納入第七類優先施打新冠疫苗對象，有外送員收到接種疫苗通知簡訊後以為是詐騙，沒想到外送平台業者證實「係金ㄟ」，讓外送員直呼太感人！受全國三級警戒影響，許多在外奔波的外送員飽受委屈，連吃個飯都很困難，有網友表示，這時收到優先接種疫苗的通知，可能會惹哭不少外送員。

行政院日前公布7月起新冠疫苗優先施打名單，針對疫情風險較高的雙北地區，納入保母、運將、外送員等於優先施打名單中。近日陸續有外送員收到施打疫苗通知簡訊，有人不敢相信在國內疫苗短缺之際，自己竟然已經可以施打疫苗，且查證後發現竟然是真的，直呼太感人！

有外送員PO出自己收到的施打疫苗通知簡訊，表示感謝。(圖/截自臉書)

一名外送員在臉書指出，「收到施打疫苗的簡訊通知，我不是好心肝診所志工，也不是市府十一樓高層，是第七類奔波的外送員！維持社會運作之必要人員」，並對於被納入優先施打名單表示感謝。

根據外送員今(30)日收到的簡訊內容寫道「台北市區監理所請您攜帶身份證及健保卡，於7月3日上午0800-0900準時到台北榮民總醫院施打疫苗，並請搭乘公共運輸，以維當地交通順暢」。貼文一出，網友一片讚聲，紛紛回應「今天UE平台發的，哥7/3可打代表跑了不少單唷」、「辛苦了快去打」、「加油」。

7月起擴大新冠疫苗優先施打名單。(圖/指揮中心提供)

Uber Eats及foodpanda外送平台業者表示，已先將北北基桃四地外送員全員造冊送交政府相關單位，並提供一些背景資訊，最後由誰優先施打，則由政府決定。對於簡訊貼心提醒及業者回覆，讓不少在疫情下飽受委屈的外送員直呼好感人。