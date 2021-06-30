全國三級警戒至7月12日，由於近日確診數趨緩，民眾預期解封日即將倒數，台北街頭比起剛宣布三級警戒時，人潮明顯變多，有網友PO出今(30)日下午台北捷運車廂滿座的照片，驚呼：「捷運人潮是不是已經自動解封了？」照片曝光讓一堆人嚇傻怕爆。

指揮中心上個月剛宣布全國三級警戒時，包括信義商圈、台北捷運等原本人來人往的公共場所，瞬間人潮銳減，宛如空城，不料大家被關了一個多月後，漸漸鬆懈，加上近日確診數都降到2位數，且續創新低，台北捷運人潮逐漸回籠。

有網友轉貼一張聲稱是朋友今天拍到的照片，驚呼：「捷運人潮是不是已經自動解封了？」(圖/截自PTT)

指揮中心上個月剛宣布全國三級警戒時，原本人來人往的台北捷運瞬間人潮銳減，宛如空城。(本報資料照)

有網友在網路論壇《PTT》轉貼一張聲稱是朋友今天拍到的照片，詢問「台北捷運平日下午兩點，這人潮算多嗎？」指出這個時段應該算離峰吧，但根據朋友轉述，車上位置幾乎都坐滿，很多人只能站著，讓他好奇台北捷運人潮是不是已經自動解封了？

從照片中可見，雖然車廂中乘客都戴了口罩，還有人戴了護目鏡或防護面罩，不過確實兩排座位都被坐滿，還有不少人站著沒位子坐，一眼望去整節車廂幾乎全滿，相較於前幾周人煙稀少的情景已大不相同。

照片曝光後，讓眾人驚訝，網友紛紛回應「年輕人鬆懈了」、「就是二級日常」、「解封穩了」、「比沒冷氣的高雄多很多」，還有網友擔心說「東京解封後確診又爬上來」。

不過也有網友分析，應該是跟部分已經恢復上班有關，而且因為離峰班次會變少，所以顯得人變多了；但也有人認為，前一陣子人還很少，這星期真的有明顯變多。