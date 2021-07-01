中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(1)日拍板，7月2日開始入境全面PCR篩檢。由於近來許多政策宣布，都是疫情剛開始時大家就覺得應該要做的，結果等到本土疫情爆發後，中央才一一實施，讓眾人氣炸，鄉民痛批入境全面普篩喊了一年多，不如「一個人」昨天喊一次。

【LIVE直播】新增47例本土＋13死！莫德納疫苗今開打 指揮中心記者會說明｜2021.07.01

陳時中今天在疫情記者會中宣布，7月2日開始入境一率普篩，且都是採檢三次，入境一次PCR、隔離檢疫期間以家用快篩一次、隔離期滿前再一次，只要驗出陽性，一率都要做基因病毒定序。

明起入境全面普篩，陳時中表示驗出陽性一律做基因定序。圖為入境3措施。（指揮中心提供）

由於原本只針對7個高風險國家，要求入境後篩檢一次PCR，其餘國家入境民眾，僅規定檢疫期滿前一次PCR採檢，不過連日來遭外界質疑防疫做半套。繼新北市長侯友宜後，桃園市長鄭文燦昨天上午主持防疫會議時也建議中央，在機場設置PCR檢測站普篩。

對於指揮中心今天終於拍板入境全普篩，有網友在網路論壇《PTT》氣憤表示，「普篩仔喊了一年多，不如我們太子昨天喊一次，怎麼感覺有點悲哀？」引起網友眾怒，紛紛回應「終於」、「lag好久」、「笑了，又改了」、「執政黨一起出來道歉吧，去年就提了」、「氣到全身發抖」、「太子重新獲得重用」。