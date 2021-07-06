環南市場因為新冠肺炎群聚感染的問題，休市3天進行清消，但卻被綠委、綠議員批時間太短、北市府涉嫌關說。對此，台北市議員羅智強狠酸，這些政策都是由中央決定，現在卻變成地方背鍋；而且休市3天在屏東、台南的市場都有執行過，現在獨獨台北的市場被圍剿，「民進黨要不要也去出征一下黃偉哲、潘孟安？」

羅智強今(6)日在臉書表示，綠營的國家機器真威風，誰敢讓民進黨不開心，國家機器就出征他；日前環南市場自治會長嗆林昶佐，羅智強在第一天就預言：「民進黨會出征會長。」而民進黨果然沒讓他失望，就出征給大家看！為了護衛林昶佐這個側翼打手，1450不只把會長比喻成狗，還出征了整個環南市場。

民進黨說，「環南市場休市三天太少了，應該是七天」；但羅智強指出，防疫不是「中央決策、地方執行」嗎？之前金門縣要在機場普篩被陳時中強勢禁止，現在卻把「休市三天」的決策推給台北市？屏東的東港華僑市場只休市兩天、台南的佳里第一黃昏市場休市三天，羅智強狠酸，民進黨要不要也去出征一下黃偉哲、潘孟安？

羅智強表示，休市是針對場所消毒，跟「隔離」是針對人，兩者的出發點不一樣，如果為了「休市」幾天要出征環南市場，那搞出3+11和諾富特的范雲和鄭文燦，民進黨怎麼都不出征呢？