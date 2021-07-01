全國三級警戒至7月12日，屆時能不能解封，備受關注，雖然近期每日新增確診數趨緩，不過中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，有3件事攸關重大，若能先達到這3條件，且維持一段時間，才能暫時脫離封城的日子。

對於連續多日來新增本土病例都維持在2位數，外界預期7月12日解封機率高。謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》表示，今(1)日本土病例新增47例，扣除正在居家檢疫隔離的病例後，對社區有風險的病例剩下26位，顯示疫情緩解趨勢持續中。不過謝宗學也指出，若想恢復正常生活，脫離只能宅在家裡的封城日子，必須先達到下列3條件：

一、 對社區有風險、不明感染源的本土病例數每日少於10人

二、 沒有爆發群聚感染

三、 篩檢陽性率持續低於1%，甚至更低

謝宗學說，若以上這些條件都符合，且維持一段時間，我們將能恢復有條件的正常生活。他並預期疫苗覆蓋率將快速上升，下一個我們要努力創造的台灣奇蹟，就是疫苗覆蓋率在今年內達到50%以上，比齊先進國家行列。

此外，謝宗學也肯定疫情指揮中心終於採納各方意見，同意對於入境旅客全部PCR採檢，他認為在現今傳染力超強的Delta變異株肆虐國際的時空背景下，多一次採檢就對社區多一分保障。