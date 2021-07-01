因應新冠疫情，為掌握疫調，政府推出實聯制措施已好一段時間，不過仍有民眾不願配合，甚至大鬧商店事件頻傳。有超商店員以自身經驗親曝5大亂象指出，常遇到包括故意忽略、鬼畫符、死不給看簡訊…等千奇百怪的客人，崩潰表示「被氣到快吐血」。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》表示，雖然實名制已經實施一段時間，但身為超商店員的他真的會被氣到吐血，透露讓他氣到想揍人的不是實名制本身，而是客人，並舉出最常遇到的下列5大亂象：

1. 很多人進入超商後，直接略過擺在中間寫有實名制的兩張桌子。

2. 寫紙本的偏偏名字寫得比道士的符咒還更讓人看不懂，連電話都鬼畫符。

3. 每位客人進來他都會喊「麻煩刷完QRCODE讓我看一下簡訊」，但總是有些人偏偏不給看，等結帳時還得再請他出示簡訊。

4. 有些人假裝拿手機掃QRCODE，等到出示簡訊被發現根本沒有時，才佯稱「欸？奇怪刷錯了！」等理由一堆，還有些人刷了卻不按發送，跟沒刷一樣。

5. 有些人堅稱「沒要消費只是領個錢，進來一下而已，馬上就要出去了」，讓他忍不住想問，難道病毒會分你沒沒有消費嗎？還有些人直接衝進來後說他沒帶手機，難道沒看到桌上有紙本的嗎？

該店員無奈表示，真的氣到無處可宣洩，才會在臉書社團發文，並呼籲大家，不管實聯制最終有沒有用，政府規定的事還是要照做，畢竟這是保護你跟我。貼文一出引起熱議，網友則紛紛回應「辛苦了」、「終於有人把我的心聲説出來了」、「完全中肯」、「台灣真的很多這種自私鯛啊」、「有怎麼難嗎？搞不懂那些人」。