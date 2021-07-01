自5月19日起，全國三級警戒已44天，對於近日疫情趨緩，每日新增確診數快速降到2數，有日本人讚嘆台灣好猛，竟然可以在爆發本土疫情沒多久就控制住，而且還沒有強制封城，好奇到底怎麼辦到的？有網友點出關鍵，因為台灣人很怕死，所以非常自律、認真防疫。

國內今(1)日新增47例本土病例，對於連日來每天新增確診數都降到2位數，且續創新低，不少人預期7月12日解封有望。有網友在網路論壇《PTT》表示，有日本朋友問他，台灣為什麼可以在本土疫情爆發沒多久就把確診數降下來，而且還是在沒有強制封城、鎖國等極端手段的情況之下。

對於該名日本朋友對台灣讚嘆不已，還說打算來台灣看看，到底是怎麼做到的？網友紛紛回應「雙北市長的功勞」、「是台北阿北救了台灣！」、「一句話：逆時鐘」、「跟他說死亡率，會更讚嘆」。

不過有網友不以為然表示「一個疫苗都沒得打的地方讚嘆個屁」、「怕死的台灣國民，加上根本不相信政府做到的」，有內行網友指出，疫情會快速趨緩，主要是因為台灣人很怕死，因此全國人民都很配合防疫及居家自主管理，加上辛苦的醫護才做到，也有網友說，不得不承認台灣醫護人員跟人民的素質確實很高。