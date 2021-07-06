繼被巴勒斯坦打臉、和英國協商破局後，以色列今（6）日宣布，已經和南韓達成交換疫苗協議，將運送70萬劑快過期的輝瑞/BNT疫苗給南韓。

綜合以色列《國土報》（Haaretz）、《以色列時報》（The Times of Israel）6日報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今日宣布，以國政府已經在昨（5）日晚間和南韓簽署疫苗交換協議，以色列即將運送70萬劑將於7月底到期的BNT疫苗給南韓，換取陸續於9月、10月到貨的70萬劑首爾採購的BNT疫苗。

班奈特在聲明稿中指出，和南韓的協議是「雙贏」，是在輝瑞（Pfizer）的合作下以及班奈特與輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）近期多次溝通下促成，指出在南韓檢查過這批疫苗後，協議在接下來幾日內就會生效，以色列幾日內就會配送疫苗。

路透社報導，針對以色列宣布和南韓達成交換協議，南韓衛生部發言人今日回應沒有評論。

和南韓交換的疫苗劑量未如先前報導達上百萬劑，《國土報》報導，是因為以色列政府希望確保有足夠劑量讓12至15歲青少年在9日以前至少能接種1劑疫苗。

除了英國外，據悉以色列政府近幾個月也曾和捷克商談交換快過期疫苗，另外還有其他國家。