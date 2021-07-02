新光金控股東會為首家登場的大型金控；新光金前獨董李勝彥以股東身分，在股東會上率先發言，砲轟新光銀行副董事長李紀珠頂撞體制、牴觸法令、怠忽職守、公司放任等4大罪狀，呼籲新光金要加強落實道德行為準則。

新光金前董事長吳東進去年請辭後，李紀珠在集團內擔任新光銀行副董事長職務，不過，李勝彥仍不滿現況，砲轟李紀珠4大罪狀後，呼籲新光金要落實道德行為準則，李勝彥認為，李紀珠涉嫌違反該準則；不過，李紀珠並未參加這場股東會，因此，沒辦法當場回應李勝彥的指控。

由於李勝彥發言超過時間，新光金董事長許澎一度要他注意發言時間；本土疫情5月中爆發，由於全台進入三級警戒，新光金搶下金控股東會頭香，火藥味意外成了股東會最受矚目的焦點。

新光金表示，這次股東會嚴格遵守防疫措施，不僅座位採梅花座、還依動線將股東分配至不同會議室，同步視訊轉播外，也設有隔板，由於疫情關係，這次股東會的人數明顯少了很多，僅數十名股東參與。