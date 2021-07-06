已故總統李登輝逝世將滿一週年，其最疼愛的孫女李坤儀「巧巧」，傳出懷了第三胎並在4日已順產，且有意讓第三個小孩從母姓。李坤儀丈夫趙贊凱昨已證實太太生子一事，對於是否從母姓則表示，兩人仍在討論中。

據《鏡週刊》報導，去年李登輝後事辦完不久後，李坤儀就得知自己懷了第三台，是個男孩，並於今年7月4日在醫院順產。因李坤儀的前兩個兒女都跟著父親姓趙，因此在李登輝過世後，她有意讓小兒子姓「李」，延續李家香火。

對此，趙贊凱昨接受《鏡週刊》訪問時表示，李坤儀已於4日順利產下小兒子，兩人也確實聊過小兒子從母姓一事，目前仍在討論中。

李登輝長子李憲文罹癌早逝，李登輝生前因此極疼愛孫女李坤儀，李坤儀也對李登輝相當孝順。李坤儀曾在追思文提到，最後的174天裡，扣掉跟阿公請假的時間，大概有150天都會和他見面，陪他說說話，「就像我過去39年的人生一樣」；李坤儀也感念爺爺讓她把心裡想說的話、想唱給他聽的歌，「都在這150天裡跟他說了，也算是沒有太大的遺憾」。