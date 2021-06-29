據高力國際最新發布「2021年上半年商用不動產投資調查」報告顯示，全台大型商用不動產上半年累積交易總額達699億元，是去年同期的近1.3倍，更是創2007年統計以來的歷史同期新高紀錄。高力國際研究部董事梁儀盈指出，在這波本土疫情爆發以前，市場交易確實熱絡，若仔細分析4、5、6月的交易額也發現，今年6月份交易額僅42億元，僅為5月份交易額的3成左右，成交速度確實較慢。

梁儀盈說，在這波本土疫情爆發以前，市場交易確實熱絡，也反應在成交量的數字上面，推波上半年的成交量來到歷年新高點；不過5月中後，在疫情的籠罩陰霾下，以及後續經濟解封的不確定性，也將會使投資人更審慎評估資本支出，勢必延緩投資決策。

全台大型商用不動產上半年累積交易總額達699億元，各類製造業中，又以電子業需求最強勁，共花費277億元購買；傳產約買入53億元、生技醫藥業也有29億元。以交易類型來看，2021上半年的買氣活絡仍反應在自用產品上，以工業不動產交易金額最高、約416億元，其次零售業、約137億元，第三名則是辦公室、約130億元。進一步分析上半年用不動產交易熱區，台北市以371億元(約54%)居冠，其次則為製造業及電子業大本營的桃園市98億元與新竹縣市92億元。

高力國際統計上半年前十大交易案例中，就有7筆是自用型買家所購入，主要仍是科技業為主，並且以廠辦交易為大宗；另外以投資或重建為目的的有3筆，包括新光人壽購買新竹萊恩廣場、皇翔建設買入敦南SOGO大樓與興富發建設收購高雄大益商旅等。

高力國際資本市場及投資服務部資深執行董事黃正忠也表示，雖然央行低利率暫不退場，可望成為支撐自用型買家儲備資產的動力，但他也示警，這次疫情的延燒，使得全台灣經濟及民生活動受限，不動產投資動能勢必放緩。他建議投資人切勿停留在上半年的經濟榮景中，而是應該重新檢視並調整資產組合，應抱持居高思危的態度，勿對後市有過度的期待。