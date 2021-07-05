京城銀(2809)公告2021年6月自結合併淨收益10.92億元，月增23.04％、年增68.67％。稅前淨利8.91億元，月增26.91％、年增達1倍，改寫歷史次高。稅後淨利7.86億元，月增48.24％、年增達1.1倍，創歷史第三高，每股盈餘（EPS）0.7元。

累計京城銀上半年自結合併淨收益56.24億元、年增達63.68％。稅前淨利50.41億元、年增近1.1倍，稅後淨利43.34億元、年增達1.18倍，稅前每股盈餘4.5元、稅後每股盈餘3.87元，全數改寫同期新高。

京城銀表示，包括利息、手續費及其他淨收益等三大獲利來源，6月均較去年同期成長，而每季底依IFRS規範調整的金融資產帳面價值本期為回沖認列收益，帶動其他淨收益強勁跳增，使6月及上半年獲利均維持強勁年成長。

雖然國內疫情自5月中旬起急遽升溫，全台警戒升至三級明顯衝擊內需產業，京城銀對此除立即因應推出各項防疫措施，且截至6月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率9651.5％、放款覆蓋率1.56％，維持一貫的優異資產品質，面對疫情挑戰無虞。

不過，疫情危機亦帶來轉機，京城銀對此擴大推動數位金融腳步，藉由免手續費及各項推廣活動吸引新客戶，並鼓勵原有客戶進行數位轉換，希望透過提供數位金融產品提升客戶便利性，亦降低人與人接觸機會，降低感染風險。

展望下半年，歐美多國已走向解封，經濟活動轉趨活絡，各項總經指標轉佳，京城銀認為有利於台灣以出口為導向的經濟體，只要國內疫情控制得宜，經濟表現不會太差，期許台灣能早日解除三級警戒，讓內需得以恢復往日榮景。